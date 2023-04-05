Рублева (Мельникова) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Мельникова) Раиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1949

Дата смерти

14.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1970

Сын: Рублев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Рублев Владимир Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рублева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Рублев Владимир Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Владимир Матвеевич

Смерть
14.05.1984
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