Рублева (Мельникова) Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1949
Дата смерти14.05.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1970
Сын: Рублев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Рублев Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рублева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Рублев Владимир Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1984