Ленский Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛенский Николай Федорович

Ленский Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1929

Дата смерти

31.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1929

Отец: не указан

Мать: Ленская Василиса Поликарповна

Рождение ребёнка
04.12.1956

Дочь: Ленская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ленская Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
08.12.1957

Дочь: Ленская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Ленская Тамара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленская Тамара Васильевна

Смерть
31.07.1999
Иркутская область, гор Черемхово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close