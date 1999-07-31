Ленский Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1929
Дата смерти31.07.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1929
Рождение ребёнка
04.12.1956
Дочь: Ленская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ленская Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
08.12.1957
Дочь: Ленская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Ленская Тамара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.1999
Иркутская область, гор Черемхово