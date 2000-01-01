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Дымченко Татьяна Георгиевна
Дымченко Татьяна Георгиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.1984
Пол
Женский
Отец
Дымченко Георгий Григорьевич
1947 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1984
Отец:
Дымченко Георгий Григорьевич
Мать: не указана
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