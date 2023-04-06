Фёдор Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Никифор Васильев
Мать: Татьяна Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Фёкла Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1848 ст.
Дочь: Марина Фёдорова
Мать ребёнка: Марфа Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Андреева
Смерть
Неизвестно