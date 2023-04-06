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Фёдор Никифоров

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Никифор Васильев

Мать: Татьяна Дементьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Фёкла Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1848 ст.

Дочь: Марина Фёдорова

Мать ребёнка: Марфа Андреева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Андреева

Смерть
Неизвестно
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