Портных (Братчикова) Ирина Сафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПортных (Братчикова) Ирина Сафоновна

Портных (Братчикова) Ирина Сафоновна

avatar

Место рождения

Терновое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Терновое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Портных Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Надежда Захаровна

Отец ребёнка: Портных Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
09.08.1844

Сын: Портных Андрей Захарович

Отец ребёнка: Портных Захар Яковлевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Захар Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close