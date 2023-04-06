Портных (Братчикова) Ирина Сафоновна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Портных Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Надежда Захаровна
Отец ребёнка: Портных Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
09.08.1844
Отец ребёнка: Портных Захар Яковлевич
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно