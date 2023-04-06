Резаев Виталий (Виктор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резаев Виталий (Виктор)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Резаев Алексей

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резаев Евгений

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
на драге
Смерть
2002
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