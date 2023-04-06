Резаев Виталий (Виктор)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Резаев Алексей
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резаев Евгений
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
на драге
Смерть
2002