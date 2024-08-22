Головкина (Куцева) Аграфена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Куцева) Аграфена Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1876
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Фамилия девичья скорее всего Куцева
Крещение
08.09.1876
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Любовь Алексеевна Куцева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Алексей Гаврилович Куцев и законная его жена Марья Николаев... Показать все
Смерть
Неизвестно

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