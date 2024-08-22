Головкина (Куцева) Аграфена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1876
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Фамилия девичья скорее всего Куцева
Крещение
08.09.1876
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Любовь Алексеевна Куцева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Алексей Гаврилович Куцев и законная его жена Марья Николаев... Показать все
Смерть
Неизвестно