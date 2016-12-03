Задоркин Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1953
Дата смерти03.12.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.12.2016