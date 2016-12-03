Задоркин Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задоркин Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1953

Дата смерти

03.12.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.12.2016
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