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Магадеев Булат Закирович

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1938

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Магадеев Закир Галяутдинович

Мать: Магадеева (Абдульманова) Хатима (Миннибикя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магадеев Салават Булатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Рождение ребёнка
01.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1992
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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