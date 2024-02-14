Магадеев Булат Закирович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1938
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магадеев Салават Булатович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Рождение ребёнка
01.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1992
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно