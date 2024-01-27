Алексеева Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Антонина Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Алексеев Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Любовь Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно