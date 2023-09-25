Волков Алексей Владимирович
Место рожденияс.Курашим Пермского района Пермской области
Дата рождения22.02.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.2009
Мать ребёнка: Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
06.05.2013
Дочь: Волкова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
07.05.2022
Сын: Волков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна