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Волков Алексей Владимирович

Место рождения

с.Курашим Пермского района Пермской области

Дата рождения

22.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1981

Отец: Волков Владимир Яковлевич

Мать: Семенова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
01.07.2009

Сын: Волков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
06.05.2013

Дочь: Волкова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
07.05.2022

Сын: Волков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна

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