Федин Яков Климентов
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Климент Алексеев
Мать: Акулина Онифриева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Ирина Космина
Рождение ребёнка
1851
Сын: Воронцов Кирилл Яковлевич
Мать ребёнка: Ирина Космина
Рождение ребёнка
05.08.1853
Сын: Воронцов Максим Яковлевич
Мать ребёнка: Ирина Космина
Рождение ребёнка
28.01.1873
Мать ребёнка: Ирина Космина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Ирина Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Космина
Смерть
Неизвестно