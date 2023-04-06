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Федин Яков Климентов

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Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Климент Алексеев

Мать: Акулина Онифриева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Воронцов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Космина

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Воронцов Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Космина

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1853

Сын: Воронцов Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Космина

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1873

Сын: Федин Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Космина

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Ирина Космина

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Космина

Смерть
Неизвестно
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