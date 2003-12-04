Магадеев Сайфулла Зайнуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магадеев Сайфулла Зайнуллович

Место рождения

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

01.07.1930

Дата смерти

04.12.2003

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1930

Отец: Магадеев Зайнулла

Мать: Магадеева Газима Низаметдиновна

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдуллина Мунира

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдуллина Мунира

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Смерть
04.12.2003
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ
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