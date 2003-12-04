Магадеев Сайфулла Зайнуллович
Место рожденияс.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения01.07.1930
Дата смерти04.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1930
Отец: Магадеев Зайнулла
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
12.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдуллина Мунира
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдуллина Мунира
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Смерть
04.12.2003
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ