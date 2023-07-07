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Фрейманъ Петръ Jогановичъ

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Место рождения

Россия, Митава Курляндской губернии

Дата рождения

21.02.1862

Дата смерти

03.02.1921

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1862

Отец: Фрейманъ Jоганъ

Мать: не указана

Россия, Митава Курляндской губернии
Рождение ребёнка
31.01.1900

Сын: Фрейман Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Фрейман Александра Михайловна

Россия, Ириновка Шлиссельбургского уезда
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фрейман Тамара Петровна

Мать ребёнка: Фрейман Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрейман Лариса Петровна

Мать ребёнка: Фрейман Александра Михайловна

Смерть
03.02.1921
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