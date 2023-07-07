Фрейманъ Петръ Jогановичъ
Место рожденияРоссия, Митава Курляндской губернии
Дата рождения21.02.1862
Дата смерти03.02.1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1862
Отец: Фрейманъ Jоганъ
Россия, Митава Курляндской губернии
Рождение ребёнка
31.01.1900
Мать ребёнка: Фрейман Александра Михайловна
Россия, Ириновка Шлиссельбургского уезда
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Фрейман Тамара Петровна
Мать ребёнка: Фрейман Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрейман Лариса Петровна
Мать ребёнка: Фрейман Александра Михайловна
Смерть
03.02.1921