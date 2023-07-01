Гаева (Боциева) Евгения (Гыци) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаева (Боциева) Евгения (Гыци)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гаев Григор Николаевич

Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)

Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
1902

Сын: Гаев Анду Николаевич

Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)

Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
1904

Сын: Гаев Адам Николаевич

Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)

Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гаев Захар Николаевич

Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)

Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
1906

Сын: Гаев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)

Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
1914

Сын: Гаев Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)

Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
1917

Сын: Гаев Евдоким Николаевич

Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)

Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)

Смерть
Неизвестно
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