Гаева (Боциева) Евгения (Гыци)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)
Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
1902
Сын: Гаев Анду Николаевич
Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)
Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гаев Адам Николаевич
Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)
Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)
Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)
Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
1914
Сын: Гаев Ефим Николаевич
Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)
Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Гаев Николай Казбулатович (Казпулатович)
Мамисон, село Калак, Алагирский район, Республика Северная Осетия — Алания
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно