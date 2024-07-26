Голицын Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицын Петр Павлович

Голицын Петр Павлович

Место рождения

Гришино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.02.1913 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.1913 ст.

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гришино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1922

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гришино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.