Голицын Петр Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.02.1913 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.1913 ст.
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1922
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно