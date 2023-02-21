Рупухат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рупухат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дааев Осман Магомедович

Отец ребёнка: Дааев Магомед Дааевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дааев Умар Магомедович

Отец ребёнка: Дааев Магомед Дааевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дааев Абакар Магомедович

Отец ребёнка: Дааев Магомед Дааевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дааев Али Магомедович

Отец ребёнка: Дааев Магомед Дааевич

Смерть
Неизвестно
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