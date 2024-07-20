Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна

Место рождения

Дорогонка

Дата рождения

28.10.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1894

Отец: Голосов Порфирий Павлович

Мать: Голосова Дарья Сергеевна

Бракосочетание
09.02.1911

Муж: Стаханов Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1911

Дочь: Стаханова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Стаханов Иван Иванович

Дорогонка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1914

Дочь: Стаханова Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Стаханов Иван Иванович

Дорогонка, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.11.1920

Сын: Стаханов Николай Иванович

Отец ребёнка: Стаханов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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