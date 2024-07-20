Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна
Место рожденияДорогонка
Дата рождения28.10.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1894
Бракосочетание
09.02.1911
Рождение ребёнка
25.12.1911
Дочь: Стаханова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Стаханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1914
Дочь: Стаханова Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Стаханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1920
Сын: Стаханов Николай Иванович
Отец ребёнка: Стаханов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно