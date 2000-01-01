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Куликов Евдоким Дорофеевич

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Место рождения

Чинявино Новос обл Россия

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Куликов Дорофей Иванович

Мать: не указана

Чинявино Новос обл Россия
Рождение ребёнка
19.10.1912

Дочь: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Мать ребёнка: Куликова Варвара Михайловна

Чинявино Новос обл ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Евдокимовна

Мать ребёнка: Куликова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Семен Евдокимович

Мать ребёнка: Куликова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Евдокимовна

Мать ребёнка: Куликова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Куликова Варвара Михайловна

Смерть
Неизвестно
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