Куликов Евдоким Дорофеевич
Место рожденияЧинявино Новос обл Россия
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Куликов Дорофей Иванович
Мать: не указана
Чинявино Новос обл Россия
Рождение ребёнка
19.10.1912
Дочь: Пономарева Пелагея Евдокимовна
Мать ребёнка: Куликова Варвара Михайловна
Чинявино Новос обл ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Евдокимовна
Мать ребёнка: Куликова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Семен Евдокимович
Мать ребёнка: Куликова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Евдокимовна
Мать ребёнка: Куликова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Куликова Варвара Михайловна
Смерть
Неизвестно