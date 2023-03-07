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Булатов Федор (Фетка) Петров

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Место рождения

починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Около 1605 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Булатов Петр (Петрушка) Федоров

Мать: Булатова Татьяна (Татьянка)

починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662
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