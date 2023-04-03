Нефёдов Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1849
Отец: Нефёдов Дмитрий Мефодьевич
Мать: Зиновия Антонова
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Ульяния Аггева
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Ульяния Аггева
Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1882
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ульяния Аггева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Аггева
Смерть
Неизвестно