Нефёдов Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдов Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1849

Отец: Нефёдов Дмитрий Мефодьевич

Мать: Зиновия Антонова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Нефёдов Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Ульяния Аггева

Рождение ребёнка
1878

Сын: Нефёдов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Ульяния Аггева

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1882

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ульяния Аггева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Аггева

Смерть
Неизвестно
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