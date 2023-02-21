Наталья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

06.12.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Зыков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Зыков Григорий Константинович

Братанники, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Григорий Константинович

Смерть
06.12.1923
Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: от старости
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