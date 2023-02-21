Наталья Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти06.12.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Зыков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Зыков Григорий Константинович
Братанники, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1923
Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: от старости