(Туган-Барановская) Ольга Михайловна 21.05.1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Туган-Барановская) Ольга Михайловна

Место рождения

село Позники, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.05.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1906 ст.

Отец: Туган-Барановский Михаил Иванович

Мать: Туган-Барановская (Русинова) Ольга Федоровна

село Позники, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния, Российская империя
ГАПО Полтава - Государственный Архив Полтавской области | ул. Пушкина 18/24 | Фонд 1011, Опись 7, Дело 117 - Метрическая книга Вознесенской церкви с. Позники за 1901-1908 годы. Л. 249об-250
Упоминание
Неизвестно
ГЛАВНОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО В КОНСТАНТИНОПОЛЕ, 1920–1922 гг. | Именные списки беженцев и чинов Русской Армии. Сборник документов. Составитель А. В. Ефимов. Москва, 2022- | Вып. 2. С. 423
Смерть
Неизвестно

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