(Туган-Барановская) Ольга Михайловна
Место рождениясело Позники, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Дата рождения21.05.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.05.1906 ст.
село Позники, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния, Российская империя
ГАПО Полтава - Государственный Архив Полтавской области | ул. Пушкина 18/24 | Фонд 1011, Опись 7, Дело 117 - Метрическая книга Вознесенской церкви с. Позники за 1901-1908 годы. Л. 249об-250
Упоминание
Неизвестно
ГЛАВНОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО В КОНСТАНТИНОПОЛЕ, 1920–1922 гг. | Именные списки беженцев и чинов Русской Армии. Сборник документов. Составитель А. В. Ефимов. Москва, 2022- | Вып. 2. С. 423
Смерть
Неизвестно