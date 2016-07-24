Кубышкина Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1931
Дата смерти24.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1954
Сын: Кубышкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кубышкин Николай Никонович
Рождение ребёнка
10.02.1956
Сын: Кубышкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кубышкин Николай Никонович
Рождение ребёнка
22.12.1957
Дочь: Кубышкина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Кубышкин Николай Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.2016