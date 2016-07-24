Кубышкина Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышкина Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1931

Дата смерти

24.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1954

Сын: Кубышкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кубышкин Николай Никонович

Рождение ребёнка
10.02.1956

Сын: Кубышкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кубышкин Николай Никонович

Рождение ребёнка
22.12.1957

Дочь: Кубышкина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Кубышкин Николай Никонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубышкин Николай Никонович

Смерть
24.07.2016
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