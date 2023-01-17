Радченко (Агафонова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко (Агафонова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агафонов Иван Антонович

Мать: Агафонова Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радченко Арнольд Петрович

Отец ребёнка: Радченко Пётр Павлович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радченко Пётр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Unknown Петровна

Отец ребёнка: Радченко Пётр Павлович

Смерть
Неизвестно
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