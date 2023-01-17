Радченко (Агафонова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агафонов Иван Антонович
Мать: Агафонова Анна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радченко Арнольд Петрович
Отец ребёнка: Радченко Пётр Павлович
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Unknown Петровна
Отец ребёнка: Радченко Пётр Павлович
Смерть
Неизвестно