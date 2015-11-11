Королева (Жилина) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1951
Дата смерти11.11.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1975
Сын: Королев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Королёв Александр
Рождение ребёнка
14.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Королёв Александр
г.Иркутск
Смерть
11.11.2015