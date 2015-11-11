Королева (Жилина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Жилина) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1951

Дата смерти

11.11.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1975

Сын: Королев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Королёв Александр

Рождение ребёнка
14.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королёв Александр

г.Иркутск
Смерть
11.11.2015
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