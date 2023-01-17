Щеглов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Щеглов Иван Иванов
Мать: Щеглова Февронья Фомина
Рождение ребёнка
16.10.1881
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Григорьева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.05.1884
Дочь: Феодосья Николаева
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Григорьева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.07.1886
Дочь: Марья Николаева
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Григорьева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.01.1890
Сын: Щеглов Георгий
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Григорьева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.11.1892
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Григорьева
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно