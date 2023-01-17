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Щеглов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеглов Иван Иванов

Мать: Щеглова Февронья Фомина

Рождение ребёнка
16.10.1881

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Григорьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.05.1884

Дочь: Феодосья Николаева

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Григорьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.07.1886

Дочь: Марья Николаева

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Григорьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.01.1890

Сын: Щеглов Георгий

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Григорьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.11.1892

Сын: Щеглов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Григорьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова Евдокия Григорьева

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