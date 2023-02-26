Блинкова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинкова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дарья Антроповна

Отец ребёнка: Блинков Антропий Павлович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анна Антроповна

Отец ребёнка: Блинков Антропий Павлович

Рождение ребёнка
31.08.1923

Сын: Блинков Иван Антропиевич

Отец ребёнка: Блинков Антропий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинков Антропий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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