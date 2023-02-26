Блинкова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дарья Антроповна
Отец ребёнка: Блинков Антропий Павлович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анна Антроповна
Отец ребёнка: Блинков Антропий Павлович
Рождение ребёнка
31.08.1923
Отец ребёнка: Блинков Антропий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно