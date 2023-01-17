Зубарев Прохор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1795 ст.
Дата смертиОколо 1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795 ст.
Отец: Зубарев Михаил Семёнович
Мать: - Анна' -
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: Зубарева Евдокия Прохоровна
Мать ребёнка: - Василиса -
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Сын: Зубарев Прохор Прохорович
Мать ребёнка: - Василиса -
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Мать ребёнка: - Василиса -
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.
Сын: Зубарев Трофим' Прохорович
Мать ребёнка: - Василиса -
Рождение ребёнка
1822 или 1823
Сын: Зубарев Трофим Прохорович
Мать ребёнка: - Василиса -
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Сын: Зубарев Максим Прохорович
Мать ребёнка: - Василиса -
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Сын: Зубарев Николай Прохорович
Мать ребёнка: - Василиса -
Смерть
Около 1831 ст.