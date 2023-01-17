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Зубарев Прохор Михайлович

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Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1795 ст.

Дата смерти

Около 1831 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1754 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
1822 или 1823 г.р.
Вычислено 1823 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795 ст.

Отец: Зубарев Михаил Семёнович

Мать: - Анна' -

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: Зубарева Евдокия Прохоровна

Мать ребёнка: - Василиса -

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Сын: Зубарев Прохор Прохорович

Мать ребёнка: - Василиса -

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Сын: Зубарев Яков Прохорович

Мать ребёнка: - Василиса -

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.

Сын: Зубарев Трофим' Прохорович

Мать ребёнка: - Василиса -

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822 или 1823

Сын: Зубарев Трофим Прохорович

Мать ребёнка: - Василиса -

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Сын: Зубарев Максим Прохорович

Мать ребёнка: - Василиса -

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Сын: Зубарев Николай Прохорович

Мать ребёнка: - Василиса -

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1831 ст.
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