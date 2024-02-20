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Булычев Алексей Степанович

Место рождения

Большой Куяш Челябинской области

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Булычев Степан Яковлевич

Мать: Булычева Марфа

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Парасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Булычева Феодосия Васильевна

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Булычева Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Булычев Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Булычева Феодосия Васильевна

Село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Булычев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Булычева Феодосия Васильевна

село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булычев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Булычева Феодосия Васильевна

село Покровское Екатеринбургский уезд
Смерть
Неизвестно
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