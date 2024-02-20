Булычев Алексей Степанович
Место рожденияБольшой Куяш Челябинской области
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Булычев Степан Яковлевич
Мать: Булычева Марфа
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Парасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Булычева Феодосия Васильевна
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Булычева Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Булычева Феодосия Васильевна
Село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Булычев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Булычева Феодосия Васильевна
село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Булычева Феодосия Васильевна
село Покровское Екатеринбургский уезд
Смерть
Неизвестно