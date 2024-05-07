Мелякина Аграфена Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМелякина Аграфена Ефимовна

Мелякина Аграфена Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелякин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Мелякин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелякин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Мелякин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелякин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мелякин Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелякин Николай Алексеевич

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