Телюков Петр 1-Й Евсигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков Петр 1-Й Евсигнеевич

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.12.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1866

Отец: Телюков Евсигней Алексеевич

Мать: Анна Тимофеевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Михеевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Телюков 1 Петрович

Мать ребёнка: Ефимия Михеевна

Рождение ребёнка
10.08.1897

Дочь: (Телюкова) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Ефимия Михеевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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