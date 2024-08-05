Телюков Петр 1-Й Евсигнеевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1866
Отец: Телюков Евсигней Алексеевич
Мать: Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Михеевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Телюков 1 Петрович
Мать ребёнка: Ефимия Михеевна
Рождение ребёнка
10.08.1897
Дочь: (Телюкова) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Ефимия Михеевна
Смерть
Неизвестно