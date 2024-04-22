Боровкова (Смирнова) Ирина Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровкова (Смирнова) Ирина Вадимовна

Боровкова (Смирнова) Ирина Вадимовна

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

09.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1959

Отец: Смирнов Вадим

Мать: Смирнова Зоя Павловна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
24.09.1978

Муж: Боровков Валерий Авивович

Рождение ребёнка
15.10.1980

Дочь: Щекочихина Евгения Валерьевна

Отец ребёнка: Боровков Валерий Авивович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.05.1983

Дочь: Галафеева Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Боровков Валерий Авивович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close