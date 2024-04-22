Боровкова (Смирнова) Ирина Вадимовна
Место рождения
Дата рождения09.04.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1959
Отец: Смирнов Вадим
Мать: Смирнова Зоя Павловна
Бракосочетание
24.09.1978
Рождение ребёнка
15.10.1980
Дочь: Щекочихина Евгения Валерьевна
Отец ребёнка: Боровков Валерий Авивович
Рождение ребёнка
29.05.1983
Дочь: Галафеева Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Боровков Валерий Авивович