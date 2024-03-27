Гранкин Антон Петрович
Место рожденияс.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1784
Отец: Гранкин Петр Тимофеев
с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805
Сын: Гранкин Афанасий Антонович
Мать ребёнка: Гранкина Анастасия
с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Гранкин Наум Антонов
Мать ребёнка: Гранкина Анастасия
Зорино деревня, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1824
Дочь: Зорина Вера Антонова
Мать ребёнка: Гранкина Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Надежда Антонова
Мать ребёнка: Гранкина Анастасия
Зорино деревня, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Петр Антонов
Мать ребёнка: Гранкина Анастасия
Зорино деревня, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния