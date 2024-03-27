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Гранкин Антон Петрович

Место рождения

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Гранкин Петр Тимофеев

Мать: Гранкина Христина Ананьевна

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805

Сын: Гранкин Афанасий Антонович

Мать ребёнка: Гранкина Анастасия

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Гранкин Наум Антонов

Мать ребёнка: Гранкина Анастасия

Зорино деревня, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1824

Дочь: Зорина Вера Антонова

Мать ребёнка: Гранкина Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Надежда Антонова

Мать ребёнка: Гранкина Анастасия

Зорино деревня, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Петр Антонов

Мать ребёнка: Гранкина Анастасия

Зорино деревня, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
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