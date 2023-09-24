Чупров Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1966
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1990
Дочь: Чупрова Оксана Михайловна
Мать ребёнка: Чупрова Вера Александровна
Рождение ребёнка
04.01.2002
Дочь: Чупрова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Чупрова Вера Александровна
Смерть
Неизвестно