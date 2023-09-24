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Чупров Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1966

Отец: Чупров Александр Максимович

Мать: Чупрова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрова Вера Александровна

Рождение ребёнка
03.09.1990

Дочь: Чупрова Оксана Михайловна

Мать ребёнка: Чупрова Вера Александровна

Рождение ребёнка
04.01.2002

Дочь: Чупрова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Чупрова Вера Александровна

Смерть
Неизвестно

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