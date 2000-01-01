Берегалов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Берегалов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1898
Дочь: Зворыгина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Берегалова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берегалов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Берегалова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья Алексеевна
Мать ребёнка: Берегалова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Алексеевна
Мать ребёнка: Берегалова Агрофена
Смерть
Неизвестно