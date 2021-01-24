Никитин Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Станислав

Никитин Станислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Александр Станиславович

Мать ребёнка: Никитина Нина Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Юра Станиславович

Мать ребёнка: Никитина Нина Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Нина Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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