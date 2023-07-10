Жукова (Щеткина) Мария Логиновна
Место рождения
Дата рождения21.12.1834
Дата смерти28.08.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1834
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.02.1856
Рождение ребёнка
15.01.1857
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич
Рождение ребёнка
21.01.1858
Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич
Рождение ребёнка
16.09.1859
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич
Рождение ребёнка
28.01.1863
Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич
Рождение ребёнка
10.10.1867
Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич
Рождение ребёнка
29.11.1871
Дочь: Курова (Жукова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич
Рождение ребёнка
14.06.1873
Дочь: Лисицкая (Жукова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич
Рождение ребёнка
01.07.1875
Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич
Смерть
28.08.1898