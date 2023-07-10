Жукова (Щеткина) Мария Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Щеткина) Мария Логиновна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

21.12.1834

Дата смерти

28.08.1898

Пол

Женский

Отец

1789 г.р.

Мать

1795 г.р.

Муж

1821 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1858 г.р.
Скрыто настройками приватности
1863 г.р.
1867 г.р.
1871 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1834

Отец: Щеткин Логин Егорович

Мать: Щеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.02.1856

Муж: Жуков Николай Арсениевич

Рождение ребёнка
15.01.1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1858

Сын: Жуков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1863

Сын: Жуков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич

Рождение ребёнка
10.10.1867

Сын: Жуков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
29.11.1871

Дочь: Курова (Жукова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1873

Дочь: Лисицкая (Жукова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1875

Сын: Жуков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Жуков Николай Арсениевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
28.08.1898
Тверь, город Тверь, Тверская область

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