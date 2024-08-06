Галиева (Багаутдинова) Резида Расимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1979
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец: Багаутдинов Расим Зиянович
Мать: Багаутдинова Фильзия
Замужем добавить мужа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиева Ассель
Отец ребёнка: Галиев Рузель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиева Амина
Отец ребёнка: Галиев Рузель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиева Альбина
Отец ребёнка: Галиев Рузель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиева Айсылу
Отец ребёнка: Галиев Рузель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиев Арслан
Отец ребёнка: Галиев Рузель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галиев Рузель