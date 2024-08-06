Галиева (Багаутдинова) Резида Расимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиева (Багаутдинова) Резида Расимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Багаутдинов Расим Зиянович

Мать: Багаутдинова Фильзия

Замужем добавить мужа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиева Ассель

Отец ребёнка: Галиев Рузель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиева Амина

Отец ребёнка: Галиев Рузель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиева Альбина

Отец ребёнка: Галиев Рузель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиева Айсылу

Отец ребёнка: Галиев Рузель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиев Арслан

Отец ребёнка: Галиев Рузель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиев Рузель

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