Щучкина Александра Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щучкина Александра Иоанновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826 ст.

Дата смерти

24.09.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
24.09.1900 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от старости
Похороны
24.09.1900 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Кладбище при Троице-Герасимовской церкви
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