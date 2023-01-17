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Щучкина Александра Иоанновна
Щучкина Александра Иоанновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1826 ст.
Дата смерти
24.09.1900 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
24.09.1900 ст.
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от старости
Похороны
24.09.1900 ст.
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Кладбище при Троице-Герасимовской церкви
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