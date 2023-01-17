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Юшкин Юрий Михайлович

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Место рождения

г. Караганда, Казахстан

Дата рождения

25.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1959

Отец: Юшкин Михаил Федорович

Мать: Юшкина Мария Васильевна

г. Караганда, Казахстан
Бракосочетание
24.04.1982

Жена: Юшкина Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
22.01.1983

Дочь: Артамонова Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Юшкина Валентина Гавриловна

Быковка, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.08.1988

Дочь: Кирсанова Оксана Юрьевна

Мать ребёнка: Юшкина Валентина Гавриловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
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