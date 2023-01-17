Юшкин Юрий Михайлович
Место рожденияг. Караганда, Казахстан
Дата рождения25.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1959
Отец: Юшкин Михаил Федорович
Мать: Юшкина Мария Васильевна
г. Караганда, Казахстан
Бракосочетание
24.04.1982
Рождение ребёнка
22.01.1983
Дочь: Артамонова Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Юшкина Валентина Гавриловна
Быковка, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.08.1988
Дочь: Кирсанова Оксана Юрьевна
Мать ребёнка: Юшкина Валентина Гавриловна
Тольятти, Тольятти, Самарская область