Большаков Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшаков Михаил Николаевич

Большаков Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большаков Николай Федотович

Мать: Большакова Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Большаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Большаков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Константин Михайлович

Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна

Смерть
1925
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close