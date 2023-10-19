Большаков Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Большаков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Большаков Павел Михайлович
Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Константин Михайлович
Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Большакова Иустина Яковлевна
Смерть
1925