Тинетов Егор Козмин
Место рождения
Дата рождения23.05.1847
Дата смерти01.03.1848
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1847
Крещение
24.05.1847
воспреемники: удельный крестьянин Петр Иванов Девятов и удельно-крестьянская женка Агафья Иванова дочь Петрова | Казанская церковь
Смерть
01.03.1848
Причина смерти: от кори
Похороны
03.03.1848
на отведенном кладбище при Казанской церкви