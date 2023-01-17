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Тинетов Егор Козмин

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.05.1847

Дата смерти

01.03.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1847

Отец: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.05.1847
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: удельный крестьянин Петр Иванов Девятов и удельно-крестьянская женка Агафья Иванова дочь Петрова | Казанская церковь
Смерть
01.03.1848
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от кори
Похороны
03.03.1848
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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