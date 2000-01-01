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Шипицына Ирина Андроновна

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1799

Сын: Шипицын Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Шипицын Потап Гаврилович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шипицын Егор Потапович

Отец ребёнка: Шипицын Потап Гаврилович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шипицын Прокопий Потапович

Отец ребёнка: Шипицын Потап Гаврилович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Екатерина Потаповна

Отец ребёнка: Шипицын Потап Гаврилович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Потап Гаврилович

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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