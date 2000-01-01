Шипицына Ирина Андроновна
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Шипицын Потап Гаврилович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Шипицын Потап Гаврилович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шипицын Прокопий Потапович
Отец ребёнка: Шипицын Потап Гаврилович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Екатерина Потаповна
Отец ребёнка: Шипицын Потап Гаврилович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол