Калинина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Калинин Михаил

Отец ребёнка: Калинин Василий

Рождение ребёнка
Около ?.08.1929

Сын: Калинин Геннадий

Отец ребёнка: Калинин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Калинин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Павел

Отец ребёнка: Калинин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Василий

Смерть
Неизвестно
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