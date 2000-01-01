Калинина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1919
Сын: Калинин Михаил
Отец ребёнка: Калинин Василий
Рождение ребёнка
Около ?.08.1929
Сын: Калинин Геннадий
Отец ребёнка: Калинин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Калинин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Павел
Отец ребёнка: Калинин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Василий
Смерть
Неизвестно