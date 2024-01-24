(Трохова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трохова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трохов Василий

Мать: Агрофена

Смерть
Неизвестно
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