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Литвинов Климент Меркулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Меркул Панфилович

Мать: Литвинова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Иван Климентович

Мать ребёнка: (Литвинова) Евфросинья Осиповна

Рождение ребёнка
24.09.1799

Дочь: (Литвинова) Фекла Климентовна

Мать ребёнка: (Литвинова) Евфросинья Осиповна

Рождение ребёнка
12.12.1801

Сын: Литвинов Спиридон Климентович

Мать ребёнка: (Литвинова) Евфросинья Осиповна

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