Литвинов Климент Меркулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Иван Климентович
Мать ребёнка: (Литвинова) Евфросинья Осиповна
Рождение ребёнка
24.09.1799
Дочь: (Литвинова) Фекла Климентовна
Мать ребёнка: (Литвинова) Евфросинья Осиповна
Рождение ребёнка
12.12.1801
Сын: Литвинов Спиридон Климентович
Мать ребёнка: (Литвинова) Евфросинья Осиповна