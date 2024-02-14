Хисамутдинов Габдулла Гататуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинов Габдулла Гататуллович

Место рождения

д.Буриказганово,Башкирия

Дата рождения

05.01.1929

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1929

Отец: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Мать: Хисамутдинова (Богданова) Латыфа Галимуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисамутдинова (Сатретдинова) Данья (Дания) Авзалтыновна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1945 по 29.06.1949
Образование
1951
Рождение ребёнка
01.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисамутдинова (Сатретдинова) Данья (Дания) Авзалтыновна

Рождение ребёнка
01.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисамутдинова (Сатретдинова) Данья (Дания) Авзалтыновна

Смерть
2014

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