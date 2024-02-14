Хисамутдинов Габдулла Гататуллович
Место рожденияд.Буриказганово,Башкирия
Дата рождения05.01.1929
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1929
Отец: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1945 по 29.06.1949
Образование
1951
Рождение ребёнка
01.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисамутдинова (Сатретдинова) Данья (Дания) Авзалтыновна
Рождение ребёнка
01.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисамутдинова (Сатретдинова) Данья (Дания) Авзалтыновна
Смерть
2014