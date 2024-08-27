Жеребчиков Егор Степанович
Место рождениясело Красивка, Моршанский уезд. Тамбовская губерн
Дата рождения1873
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Жеребчиков Степан Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1903
Дочь: (Жеребчикова) Александра Егоровна
Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
11.06.1905
Дочь: (Жеребчикова) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: (Жеребчикова) Нина Егоровна
Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
15.12.1910
Дочь: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
25.03.1917
Сын: Жеребчиков Алексей Егоровна
Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
14.08.1920
Дочь: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна
Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно