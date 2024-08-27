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Жеребчиков Егор Степанович

Место рождения

село Красивка, Моршанский уезд. Тамбовская губерн

Дата рождения

1873

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Жеребчиков Степан Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1903

Дочь: (Жеребчикова) Александра Егоровна

Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
11.06.1905

Дочь: (Жеребчикова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: (Жеребчикова) Нина Егоровна

Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Жеребчиков Иван Егоровна

Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
15.12.1910

Дочь: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
25.03.1917

Сын: Жеребчиков Алексей Егоровна

Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
14.08.1920

Дочь: Кирчанова (Жеребчикова) Антонина Егоровна

Мать ребёнка: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна

Смерть
1953
Похороны
Неизвестно

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