Мантейфель (Manteuffel) Карл Генрих (Carl Heinrich)
Место рождения
Дата рождения09.04.1821
Дата смерти07.06.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1821
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мантейфель Леонид Карлович
Мать ребёнка: Мантейфель Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мантейфель Юлия Карловна
Мать ребёнка: Мантейфель Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
05.01.1867
Сын: Мантейфель Антон Карлович
Мать ребёнка: Мантейфель Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Мантейфель Виктор Карлович
Мать ребёнка: Мантейфель Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
03.02.1870
Дочь: Мантейфель Лидия Карловна
Мать ребёнка: Мантейфель Александра Григорьевна
Смерть
07.06.1883
Москва, город федерального значения Москва