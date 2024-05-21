Мантейфель (Manteuffel) Карл Генрих (Carl Heinrich) 09.04.1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мантейфель (Manteuffel) Карл Генрих (Carl Heinrich)

Место рождения

Берлин

Дата рождения

09.04.1821

Дата смерти

07.06.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1821

Отец: Manteuffel Johann Heinrich

Мать: Manteuffel (Wolter) Christiane Wilhelmine Louise

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мантейфель Леонид Карлович

Мать ребёнка: Мантейфель Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мантейфель Юлия Карловна

Мать ребёнка: Мантейфель Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
05.01.1867

Сын: Мантейфель Антон Карлович

Мать ребёнка: Мантейфель Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Мантейфель Виктор Карлович

Мать ребёнка: Мантейфель Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
03.02.1870

Дочь: Мантейфель Лидия Карловна

Мать ребёнка: Мантейфель Александра Григорьевна

Смерть
07.06.1883
Москва, город федерального значения Москва

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